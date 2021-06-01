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    حسن نصر الله

    صحيفة لبنانية تكشف آخر تطورات حسن نصر الله الصحية

    © AFP 2021
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    كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، الحالة الصحية للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

    حسن نصر الله
    © AFP 2021 / STRINGER
    نجل حسن نصرالله يحسم الجدل ويكشف مرض والده
    ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، عن مصادر قريبة من نصر الله، بأن "صحته آخذة في التحسن، وأصبحت أفضل مما كانت عليه خلال إطلالته السابقة"، مشيرة إلى أنه "تتم معالجته تحديدا من تحسس ربيعي والتهاب رئوي".

    ولفتت المصادر إلى أنه "ليس صحيحا أنه مصاب بفيروس كورونا، وأن لو كان الأمر كذلك، فلا حرج أصلا في الإعلان عنها"، موضحة أن هذه "ليست المرة الأولى التي يعاني فيها نصر الله من هذا التحسس وتفاعلاته".

    وأكدت أنه "كان يعالج بلا ضجيج ومن غير أن يتنبه أحد، لأن مرضه لم يكن يترافق مع مناسبات يضطر إلى الظهور فيها، خلافا لما حصل في هذه المرة حيث صودف أنه تعرض لنوبة الحساسية والالتهابات خلال فترة الاحتفال بذكرى التحرير، التي لا يستطيع أن يغيب عنها لدلالاتها الرمزية الكبيرة، علما أنه ليس أصلا في وضع يستدعي الانقطاع التام".

    وكشفت المصادر القريبة من نصر الله، أنه "خضع إلى معاينة مباشرة من الطبيب المختص، وأنه لم تكن هناك أي حاجة للاستعانة بمستشفى"، مضيفة أن "نصر الله اتصل بأطباء، وأحدهم من أمريكا، ليعطوا آراءهم في الحالة، وكان هناك تقاطع عند الجزم بأنه مصاب بتحسس طبيعي والتهاب رئوي، وأن الطقس الجاف سيساعده في الشفاء إلى جانب المضادات الحيوية، مع الإشارة إلى أن بعض الناصحين اقترحوا أيضا وصفات من الطب العربي، ومن بينها استعمال أوراق نبتة الكينا، الذائع صيتها في مجال التخفيف من السعال والالتهابات والحساسية الموسمية وتحسين صحة الرئتين".

    وذكرت الصحيفة، أن "نصر الله مستمر في عمله ومواكبته للملفات التي يعنى بها، بوتيرة مدروسة عبر الهاتف الداخلي، وهو يتواصل كلما دعت الحاجة مع المسؤولين الحزبيين الذين يندرجون ضمن الدائرة المحيطة به".

    وقالت الجمهورية، إن "مسؤولا اتصل بنصر الله قبل يومين أبلغها أنه إطمأن منه شخصيا إلى صحته، وشعر بأن صوته جيد، وشدد على ضرورة إهمال الشائعات التي تخرج من هنا أو هناك للتشويش"، فيما عممت قيادة الحزب على مؤسساته وهيئاته أن "نصر الله بخير ولا داعي للقلق، وأن وعكته الصحية تنحصر في إطار الحساسية الربيعية ولا تشكل أي خطورة".

    وأثار ظهور الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، الثلاثاء الماضي، خلال كلمة متلفزة، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صحته، إذ بدا منهكا ونحيفا ويتنفس بصعوبة. وتساءل ناشطون إن كان سبب سعال نصرالله وظهوره منهكا في كلمته المتلفزة يعود لإصابته بفيروس "كورونا".

    وطمأن نجل نصرالله، جواد، عبر حسابه على "تويتر"، المتابعين على صحة والده، مؤكدا أنه يعاني من الحساسية، فيما أكد نصرالله أنه عانى من "سعال شديد" منعه من التكلم منذ يوم القدس، قائلا في كلمته في "عيد المقاومة والتحرير": "أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أخطب".

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