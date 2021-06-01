مصر تكشف عن تصنيع قمر صناعي محلي 100%

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، عن تقديم تصور متكامل وخطة عمل لتصنيع قمر صناعي مصري بالكامل 100%.

جاء هذا خلال زيارة وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، لتفقد الوكالة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وقال محمد القوصي، الرئيس التنفيذي للوكالة إن العمل جار في تصنيع القمر، موضحا أن تنفيذه سيكون خلال 28 شهرا ليتم إطلاقه بعد ذلك.

وأوضح القوصي، أن المشروع يتضمن تصميم وتصنيع وإطلاق وتشغيل القمر لأغراض التصوير الطيفي.

يذكر أنه تم إنشاء الوكالة في مصر بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018 كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية.

تهدف الوكالة التي تتمتع الوكالة بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وإلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها. كما تهدف إلى امتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.