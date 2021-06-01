ممثل لبناني يتوجه للحريري: ما تسافر إلا ما تشكل حكومة

دعا ممثل لبناني رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين الحريري، للعمل على تشكيل حكومة قبل الإقدام أو التفكير بالسفر إلى خارج البلاد.

قال الممثل يوسف حداد في تغريدة له على صفحته الشخصية في "تويتر": "مجرد رجوعك ع لبنان نزل الدولار الفين ليرة كيف اذا بتتشكل حكومة كفؤ أكيد بينزل 5 ألاف وبيصير في بنزين ودوا وكهربا وميات آلاف السياح وبينزل أكتر".

مجرد رجوعك ع لبنان نزل الدولار الفين ليرة

كيف اذا بتتشكل حكومة كفؤ

اكيد بينزل خمس الاف وبيصير في بنزين ودوا وكهربا وميات الاف السياح وبينزل اكتر

ياللا ما ترجع تسافر الا ما تشكل ولبنان وشعبو بيستاهلو كل خير

اختلفو عالاحسن

دعوة مليانة امل وخوف من بكرة اذا رجع فل بلا تشكيل او اعتذر pic.twitter.com/v7YovXidC0 — Youssef Haddad (@youssefhactor) May 31, 2021

وأضاف حداد قائلا: "ياللا، ما ترجع تسافر إلا ما تشكل، ولبنان وشعبو بيستاهلو كل خير اختلفو عالأحسن دعوة مليانة أمل وخوف من بكرة إذا رجع فل بلا تشكيل أو اعتذر".