ممثل لبناني يتوجه للحريري: ما تسافر إلا ما تشكل حكومة

قال الممثل يوسف حداد في تغريدة له على صفحته الشخصية في "تويتر": "مجرد رجوعك ع لبنان نزل الدولار الفين ليرة كيف اذا بتتشكل حكومة كفؤ أكيد بينزل 5 ألاف وبيصير في بنزين ودوا وكهربا وميات آلاف السياح وبينزل أكتر".
مجرد رجوعك ع لبنان نزل الدولار الفين ليرة— Youssef Haddad (@youssefhactor) May 31, 2021
كيف اذا بتتشكل حكومة كفؤ
اكيد بينزل خمس الاف وبيصير في بنزين ودوا وكهربا وميات الاف السياح وبينزل اكتر
ياللا ما ترجع تسافر الا ما تشكل ولبنان وشعبو بيستاهلو كل خير
اختلفو عالاحسن
دعوة مليانة امل وخوف من بكرة اذا رجع فل بلا تشكيل او اعتذر pic.twitter.com/v7YovXidC0
وأضاف حداد قائلا: "ياللا، ما ترجع تسافر إلا ما تشكل، ولبنان وشعبو بيستاهلو كل خير اختلفو عالأحسن دعوة مليانة أمل وخوف من بكرة إذا رجع فل بلا تشكيل أو اعتذر".
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