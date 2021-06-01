التلفزيون المصري: القاهرة توجه دعوة عاجلة إلى الفصائل الفلسطينية

وجهت مصر، اليوم الثلاثاء، دعوة عاجلة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل في القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس.

وقال التلفزيون المصري، في خبر عاجل ، إن "مصر دعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني، والاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة".

وقال عضو المكتب السياسي لـ "حماس" في قطاع غزة غازي حمد، إن الحركة وافقت على دعوة مصر للمشاركة في لقاءات للحوار الوطني الفلسطيني قريبا، متابعا: "مصر وجهت دعوة للحركة للمشاركة في لقاءات لجميع الفصائل الفلسطينية، وأخرى ثنائية لحركتي "فتح" و"حماس" لبحث المصالحة وإنهاء الانقسام".

واستقبل قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الاثنين، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، عباس كامل، والوفد المرافق له.

ووفقا لوكالة "شهاب" الفلسطينية، وصل وفد مصري مكون من 25 شخصية يرأسها كامل إلى القطاع في زيارته الأولى إلى القطاع منذ توليه منصبه عام 2018، والتي وصفت بأنها "مهمة وتاريخية". وتشمل الزيارة إجراء مشاورات سياسية مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في جلسات منفصلة، يعقبها لقاءات وحوارات مع قيادة الفصائل الفلسطينية بالقطاع.

وتقود مصر جهود الوساطة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين وضع حدا لتصعيد حاد لصراعهما، في وقت سابق من مايو، يعتبر الأخطر منذ العام 2014.