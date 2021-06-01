الصباح: ملتزمون بدعم فلسطين لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

التقى رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، برئيس وزراء فلسطين محمد اشتية.

والتقى رئيسا الوزراء في الكويت، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات "ودية"، حسب صحيفة القبس الكويتية.

وحضر المباحثات الثنائية وزراء من الكويت وفلسطين، حيث تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الكويتي، عقب انتهاء المباحثات، إن الكويت ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة طبقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الصباح، أنه يجب أن تتضافر الجهود لوقف الانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل حتى تحقيق السلام المنشود.