شركة طيران إسرائيلية تبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب في يوليو

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير"، اليوم الثلاثاء، موعد تسيير رحلات جوية من تل أبيب إلى مدينة مراكش المغربية.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، عن الشركة، فإن الرحلات الجوية المباشرة التي تستغرق 6 ساعات تبدأ في 19 يوليو/ تموز وستكون لخمس مرات في الأسبوع.

وقال جيل ستاف نائب رئيس التسويق في يسرائير: "نُقدر أن الطلب سيكون مرتفعا وأن مئات الآلاف من المسافرين من إسرائيل سيزورون هذه الوجهة ضمن برامج العطلات أو في رحلات منتظمة".

وأعلنت إسرائيل والمغرب في ديسمبر/ كانون الأول التوصل إلى اتفاق ينص على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة في إطار اتفاق أكبر توسطت فيه الولايات المتحدة يتضمن أيضا اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وكان المغرب موطنا لواحدة من أكبر وأغنى الجاليات اليهودية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لعدة قرون حتى تأسيس إسرائيل عام 1948.

وغادر ما يقدر بربع مليون يهودي المغرب إلى إسرائيل بين 1948 و1964.

واليوم يبلغ عدد اليهود في المغرب حوالي ثلاثة آلاف بينما يزعم مئات الألوف من الإسرائيليين أنهم ينحدرون من أصول مغربية.

وفي مارس/ آذار، قالت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي إنها تتوقع قدوم 200 ألف زائر إسرائيلي في العام الأول بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة.

وكان نحو 13 مليون سائح أجنبي يزورون المغرب سنويا قبل الجائحة. وتراجعت إيرادات السياحة 53.8 في المئة إلى 36.3 مليار درهم (3.8 مليار دولار) في 2020.

وقالت شركة العال الإسرائيلية للطيران إنها تأمل أيضا في بدء رحلاتها إلى المغرب في يوليو/ تموز وتنتظر الموافقات النهائية.