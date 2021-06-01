السفير السوري في موسكو: أمريكا ستفرض عقوبات على سوريا بعد فوز الأسد في الانتخابات

أعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على دمشق بعد فوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال حداد خلال مؤتمر صحفي في وكالة "سبوتنيك": "لن يكون غريبا أن تستمر الولايات المتحدة بفرض العقوبات على هذه البلاد بعد الانتصار المقنع لرئيسنا".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حاز على 95.1 في المئة من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3 في المئة، وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة1.5 في المئة من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108 .

ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات.