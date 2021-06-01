ضبط مقيم حاول تهريب مخدرات إلى الكويت في جوف الأسماك... صور

ضبطت قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، مقيما من جنسية عربية، حاول تهريب 16 كغ من المخدرات إلى داخل البلاد.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي، أن معلومات وردت إلى الجهات المختصة، عن قيام المتهم بجلب وتهريب كمية من المواد المخدرة، إلى البلاد، في شحنة من الأسماك المستوردة، عن طريق الشحن الجوي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

(الداخلية): ضبط مقيم أدخل 16 كيلو من مادة الشبو المخدرة إلى البلاد عبر الشحن الجوي https://t.co/QGcmAuL9OL #كونا #الكويت pic.twitter.com/Jkm3uMFnhY — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 1, 2021

​وأكدت الوكالة أنه بعد تكثيف التحريات والتأكد من صحة الخبر، تم ضبط المتهم في سوق السمك، وبحوزته كمية المخدرات، وبعد اعتراف المتهم بالعملية بكل تفاصيلها، تم تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.