نائب تونسي يتحدث عن حل وحيد لأزمة بلاده السياسية

قال نائب عن حزب قلب تونس، إنه لا يوجد سوى حل واحد لإنهاء الأزمة في تونس.

وأكد النائب بالبرلمان التونسي، فؤاد ثامر، أن حل الأزمة في تونس يكمن في تصالح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، حسب إذاعة نسمة التونسية.

وتابع ثامر، أن الفرقاء السياسيين جميعا دعوا إلى التهدئة، لأنها قادرة على استيعاب الأزمة كلها.

وطالب ثامر، بأن يكون الحوار بين جميع الأطراف، اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار إلى أنه لا يمكن محاسبة الحكومة بينما تعمل بالنيابة.