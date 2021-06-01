الجيش المصري يصدر بيانا بعد تحرك قواته البرية والجوية والبحرية نحو السودان

أصدرت القوات المسلحة المصرية، بيانا، حول مناورات "حماة النيل"، التي تجرى بمشاركة القوات المصرية والسودانية على أراضي السودان.

وقالت القوات المسلحة المصرية، عبر "فيسبوك"، إن "رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق محمد فريد، ورئيس هيئة الأركان السودانية، محمد عثمان الحسين، شهدا المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "حماة النيل" الذي استمرت فعالياته عدة أيام بالسودان، بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين".

وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام مصر والسودان أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية، وقيام مقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال إستطلاع وقضف جوي ضد أهداف معادية".

كما قامت طائرات الهليكوبتر متعددة الطرازات بتنفيذ عمليات إبرار مشتركة للقوات الخاصة لكلا الجانبين للإغارةعلى أهداف معادية وتنفيذ عملية بحث وإنقاذ تولاها عناصر من القوات الخاصة المشتركة لتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح.

واختتمت المرحلة الرئيسية بإكتشاف هدف جوي معاد حيث تم التعامل معه وإصابته بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة .

وفى توقيت متزامن نفذت القوات البحرية لكلا البلدين عدة أنشطة بحرية للقوات الخاصة تضمنت رمايات غير نمطية وإغارة على بعض الأهداف الحيوية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المصرية، الفريق محمد فريد، الاستعداد القتالي العالي للقوات المشاركة في التدريب، بما يؤكد القدرة على مواجة كافة التهديدات والتحديات التي تواجه مصر والسودان، وعقد الفريق فريد، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، لقاء ثنائيا تناول عددا من موضوعات التعاون العسكري المشترك خلال الفترة القادمة، فضلا عن التحديات والتهديدات.