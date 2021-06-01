إسرائيل تخطط لافتتاح مكتب اقتصادي في أبوظبي

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، اعتزامها افتتاح مكتب ملحق اقتصادي في أبوظبي هذا الصيف، لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج والعالم العربي.

وذكرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أن أفياد تمير سيتولى منصب الملحق الاقتصادي في الإمارات، بحسب وكالة "رويترز".

وقال وزير الاقتصاد عمير بيرتز إنه يتوقع "فرصا اقتصادية هائلة" من تقوية العلاقات الإسرائيلية الإماراتية.

وتابع: "افتتاح مكتب ملحق اقتصادي سيعطي دفعة كبيرة لشتى المبادرات قيد التنفيذ بالفعل".

وأمس الاثنين، افتُتحت سفارة الإمارات في تل أبيب بينما قال وزير المالية الإسرائيلي إن البلدين وقعا معاهدة ضريبية لتنشيط تطوير الأعمال بينهما.

يأتي ذلك عقب تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات بوساطة أمريكية في سبتمبر/ أيلول الماضي مما أفرز عددا من الصفقات المصرفية الثنائية ورحلات جوية مباشرة بين البلدين.

وتعمل إدارة التجارة الخارجية الإسرائيلية، التابعة لوزارة الاقتصاد، في أكثر من 50 مركز أعمال حول العالم. وافتتحت فرعا في مانيلا العام الماضي.

وكانت الإدارة استطلعت العام الماضي فرصا اقتصادية كبيرة لإسرائيل من العلاقات مع الإمارات، تشمل تقوية الروابط في مجال الطيران مع منطقة الخليج وواردات النفط وحلول الطاقة وصادرات الألماس والمعدات الطبية وتكنولوجيا المياه والتكنولوجيا المالية وأمن المعلومات.