السعودية... بدء قبول دفعة جديدة في كلية الملك خالد العسكرية

شرعت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني السعودية في استلام طلبات القبول في كلية الملك خالد العسكرية أمام حاملي الثانوية العامة.

وبحسب موقع "المواطن"، فقد كشفت اللجنة أن تلقي طلبات الراغبين في التسجيل بالكلية، يبدأ من اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى صباح يوم الأحد الموافق 6 يونيو/ تموز الجاري.

وأعلنت اللجنة عن مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يرغب الالتحاق بالكلية، جاء أبرزها كالتالي:

ينبغي أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ولكن يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

يشترط أن يتمتع المتقدم بحسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ينبغي أن يكون المتقدم غير متزوج بأجنبية.

ينبغي ألا يقل سن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 17 عاما ولا يزيد عن 22 عاما.

يشترط تناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) .

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة ( العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية ) على ألا يقل المعدل التراكمي العام عن ( 80 % )، ومن خريجي هذا العام الدراسي 1442هـ ( انتظام نهاري ) ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.