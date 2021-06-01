الدبيبة يجتمع بوزيرة الجيوش الفرنسية... صور

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بوزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، ناقش الاجتماع متابعة التعاون الأمني بين البلدين وخاصة في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا.

وتم أيضا بحث تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية المشتركة.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى استئناف برامج التدريبية التي نفذ جزء منها خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد الدبيبة أن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول، وكذلك أن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع فرنسا هو محل اهتمام بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية.