الخارجية الفلسطينية تستدعي سفراء 5 دول أوروبية صوتت بلدانهم سلبا في المنظمات الأممية

استدعت الخارجية الفلسطينية سفراء خمس دول أوروبية على خلفية تصويت بلدانهم سلبا ضد قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية في المنظمات الدولية.

رام الله - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنه:

"بناء على تعليمات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، استدعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، سفراء كل من النمسا والتشيك وبريطانيا وبلغاريا، على خلفية التصويت السلبي لبلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في كل من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية".

وعبرت جادو شكعة عن "صدمة القيادة الفلسطينية من هذا التصويت الذي يشكّل ضوءا أخضر لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإمعان في عدوانها وانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني".

وطالبت سفراء الدول الأربع بتقديم توضيحات من وزاراتهم حول تصويتهم السلبي في مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، وسلمتهم رسائل احتجاج من وزير الخارجية والمغتربين إلى نظرائه في هذه الدول.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأنه "سيتم استدعاء السفير الألماني يوم الخميس المقبل".