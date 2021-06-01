الخرطوم: سنراجع الاتفاق حول المشروع الروسي في البحر الأحمر

قال رئيس الأركان السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، إن بلاده ستراجع الاتفاق مع روسيا حول إنشاء ميناء لوجيستي في البحر الأحمر، مؤكدا أنها لن تقصر التعاون العسكري على روسيا والصين بعد الآن.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع قناة "النيل الأزرق" السودانية، اليوم الثلاثاء:

"نحن بصدد إجراء مراجعات على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السابقة في السودان مع روسيا ، المتعلقة بالمشروع الروسي العسكري في ساحل البحر الأحمر السوداني".

وأضاف الحسين، "لدينا مساحة حرية لإجراء تعديلات أو مراجعات على اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا في البحر الأحمر، نراعي من خلالها مصالحنا ومكاسبنا"، موضحا أنه "يمكن الاستمرار في الاتفاقية إذا وجدنا فيها مصالح ومكاسب لبلادنا".

وبين أن "الاتفاقية العسكرية بين السودان وروسيا في البحر الأحمر لم يجزها المجلس التشريعي في عهد الحكومة السابقة، ويجب أن يجيزها المجلس التشريعي المرتقب في السودان، بصفته الجهة التي تجيز الاتفاقيات الدولية".

وتابع: "السودان سابقا كان محصورا في التعاون العسكري مع دول روسيا والصين، لكن في الحقبة الحالية، وعقب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمركيية، يمكننا أن نتعاون مع أمريكا ودول الغرب".