وزير مصري: نعمل على 3 لقاحات محلية ضد كورونا والنتائج مبشرة.. فيديو

كشف وزير التعليم العالي المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، أنه جارٍ العمل على 3 لقاحات مصرية محلية الصنع ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التعليم العالي خلال تصريحات لتلفزيون "المحور" المصري، يوم الثلاثاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تواصل مع العلماء منذ بداية جائحة كورونا، وطالبهم بأن يكون لنا دور في مواجهتها".

وأشار إلى أنه منذ ذلك التاريخ تواصلت القيادة المصرية مع المراكز البحثية المصرية وعلى رأسها المجمع القومي للبحوث وتم تشكيل لجنة يوم 2 أبريل/نيسان العام الماضي من العلماء في مجال الفيروسات واللقاحات، وتقدم تحالف من المراكز الجامعية البحثية ووزارة الزراعة والقوات المسلحة، وقام هذا التحالف بصنع لقاح".



وأكد خالد عبد الغفار، أن المجمع القومي للبحوث قام بتصنيع لقاحين فعالين ضد كوفيد-19. مشيرا إلى أن اللقاحات الثلاثة تم الانتهاء من تجربتها على الحيوانات والنتائج مبشرة جدا.

وكشف أنهم تقدموا إلى هيئة الدواء المصرية لتقييم ما تم التوصل بشأن اللقاحات الثلاثة. موضحا أنهم بصدد الحصول على تراخيص للبدء في المراحل الإكلينيكية من أجل ترخيص اللقاحات.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر أكثر من 263 ألف حالة، توفي منها أكثر من 15 ألف.

وكانت مصر أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي تعاقدها على 100 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا من شركات مختلفة.