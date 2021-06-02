لبنان يحبط عملية تهريب كميات من "الكبتاغون" إلى السعودية... فيديو

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الثلاثاء، عن إحباط السلطات اللبنانية عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (الكبتاغون) من مطار بيروت الدولي إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن محاولة التهريب المُحبَطة جرت من خلال وضع كميات كبيرة من الحبوب المخدرة (الكبتاغون) داخل مولدات صغيرة لتهريبها من مطار بيروت إلى مدينة الدمام السعودية.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إحباط تهريب المخدرات من قبل السلطات اللبنانية.

وفي السياق نفسه، هنأ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، العميد محمد فهمي، القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك على ضبطها في مطار رفيق الحريري الدولي، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة، كانت وجهتها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.

وجاءت هذه العملية على وقع محاولات لبنان تشديد إجراءاته الرامية إلى ضبط عمليات تهريب المخدرات عبر مرافقه البرية والجوية والبحرية والتي كانت كلفته قبل شهر ونيف اتخاذ الرياض قرارا بوقف استيراد إرساليات الفواكه والخضار الآتية من لبنان.