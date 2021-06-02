"حماس" تدعو إلى "جمعة غضب" ضد إسرائيل لمواجهة اقتحام المسجد الأقصى

دعت حركة "حماس" الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، إلى المشاركة في "مسيرات غاضبة الجمعة المقبلة، بمدن الضفة الغربية المحتلة، وذلك احتجاجا على استئناف الاحتلال ومستوطنيه لاقتحامات المسجد الأقصى"، وفقا لتعبير الحركة.

وقالت الحركة، في بيان لها، إننا "ندعو لجعل الجمعة القادم يوم غضب في مدن الضفة الغربية، والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس، وقطع الطرق الالتفافية، والتصعيد ضد المستوطنين الذي يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال".

وأضاف البيان، أن "اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، محاولة يائسة لحفظ ماء الوجه لحكومة الاحتلال"، موضحا أن "هذا الاعتداء سيقابل بمزيد من المقاومة والتصدي".

وأكدت "حماس"، أن الشعب الفلسطيني جاهز لخوض "مشروع التحرير الوطني، والدفاع عن الأرض والمقدسات، وتفعيل المقاومة الشاملة ضد الاحتلال والمستوطنين، وهو الخيار القادر على لجم العدوان وردع المستوطنين".

وأقدم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، يوم الأحد الماضي، يتقدمهم أوري أرينيل، وزير الإسكان في حكومة بنيامين نتنياهو، على اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وشهد الشهر الماضي، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل دام 11 يوما، قبل أن يوافق الطرفان على وقف لإطلاق النار، وانطلقت شرارة الأحداث من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إثر اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى، منذ بداية شهر رمضان الماضي، إلى جانب محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح.

وخلف التصعيد العسكري والمواجهات بين الطرفين 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.