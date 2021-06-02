المدير العام للصليب الأحمر الدولي يصل إلى غزة

أفادت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، سهير زقوت، بوصول المدير العام روبير مارديني، صباح اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة في زيارة تستمر لثلاثة أيام، يطلع خلالها على احتياجات السكان الأكثر تضررا من التصعيد الأمني الأخير بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والذي تسبب في مقتل وإصابة المئات، وتدمير مساكن وبنى تحتية مدنية.

غزة - سبوتنيك. وقالت زقوت، في بيان تسلمت "سبوتنيك" نسخة منه: "وصل، صباح اليوم، إلى قطاع غزة ، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني، وسيطّلع مارديني بشكل مباشر على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من التصعيد الأخير. وسيجدّد التزام اللجنة الدولية تجاه المتضررين من النزاع".

وأضافت، "خلال زيارته التي ستستمر لثلاثة أيام، سيلتقي روبير مارديني بالسلطات (في إسرائيل والضفة الغربية وغزة)، لمناقشة مختلف الموضوعات التي تهم اللجنة الدولية، مع التركيز على القانون الدولي الإنساني، والآثار الإنسانية المترتّبة على النزاع تجاه السكان".

وأكدت زقوت، أن مارديني سيقوم بعدة زيارات ميدانية للاطّلاع على الوضع في غزة والضفة الغربية وجنوب إسرائيل.

وأشارت إلى أن "المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بدأ زيارة إلى إسرائيل والأراضي المحتلة؛ لتقييم الوضع الإنساني، وزيارة المتضررين من التصعيد الأخير".

وكان الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي توصلا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، برعاية مصرية ودعم أمريكي، بدأ سريانه صباح 21 أيار/مايو الفائت، بعد أحد عشر يوما من القصف المتبادل، خلال جولة التصعيد الأخير.