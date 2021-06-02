إعلام: غرق مركب إمدادات بترولية في البحر الأحمر قبالة السواحل المصرية ومصرع ربانها

غرقت مركب إمدادات بترولية مصرية، صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، ولقي ربانها مصرعه، وفقد مهندس فيما تم إنقاذ 11 عاملا كانوا على متنها.

واصطدمت السفينة بحطام مركب غارق، ما أسفر عن غرقها، قبالة سواحل مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم"

ولم يغادر القبطان يسري سلطان ربان السفينة أثناء تعرضها للغرق من أجل أن يتم إنقاذ الطاقم البالغ عدده 11 شخصا، ما أدى إلى مصرعه، فيما فقد مهندس من بين أفراد الطاقم.

وكانت السفينة أبحرت من مدينة رأس غارب إلى داخل المياه باتجاه إحدى المنصات البترولية.

ولا زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على شخص واحد مفقود.