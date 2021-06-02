ملياردير إماراتي يوجه رسالة إلى مصر عن صعوبة دخوله قلعة محمد علي... ورد رسمي

وجه رجل الأعمال والملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، رسالة إلى المسؤولين في مصر، بعد مواجهته صعوبة في دخول قلعة محمد علي باشا.

ونشر الحبتور مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، بموقع "تويتر"، تحدث فيه عن "تعقيدات وأسئلة" حالت دون السماح له بالدخول إلى قلعة محمد علي باشا في مصر.

في #القاهرة حاولنا اليوم الدخول إلى قلعة محمد علي باشا، ولكن للأسف لم نستطع ذلك بسبب كمّ الأسئلة والتعقيدات التي وضعت أمام دخولنا. أرجو ان يتم تعديل نظام الدخول الموجود حالياً لتكون تجربة الزائر مريحة تترك انطباع جيد لديه. وانا انقل هذه الملاحظة حباً ب #مصر وحرصاً على مصلحتها. pic.twitter.com/CZ6qfDDM01 — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) June 1, 2021

وقال الحبتور في الفيديو: "في القاهرة حاولنا اليوم الدخول إلى قلعة محمد علي باشا، ولكن للأسف لم نستطع ذلك بسبب كمّ الأسئلة والتعقيدات التي وضعت أمام دخولنا".

وأضاف "أرجو أن يتم تعديل نظام الدخول الموجود حاليا لتكون تجربة الزائر مريحة تترك انطباعا جيدا لديه. وأنا أنقل هذه الملاحظة حبا بمصر وحرصا على مصلحتها".

شرفنا بزيارة اليوم و نأسف لاى سوء تفاهم نتيجة اعمال الترميم فى القصر سندعو سيادتك قريبا للزيارة بعد انتهاء الاعمال. تحية خاصة من #مصر — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) June 1, 2021

وأوضح: "أتمنى من المحافظ إن كان هو المسؤول عن هذا الشيء أن يتدخل في هذا الشيء، معقول أنهم لا يسمحوا لنا أن ندخل؟ حبيت أقول هذا من حبي لكم ولمصر".

من جهتها ردت وزارة السياحة والآثار المصرية على مقطع الفيديو بتعليق من حسابها الرسمي قالت فيها: "شرفنا بزيارة اليوم ونأسف لأي سوء تفاهم نتيجة اعمال الترميم في القصر سندعو سيادتك قريبا للزيارة بعد انتهاء الأعمال. تحية خاصة من مصر".