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    الفلسطينيون يعودون إلى منازلهم

    مسؤولون دوليون يبحثون ملف "إعادة إعمار غزة" مع وزير الأشغال الفلسطيني

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    أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن وفدا من مسؤولين دوليين يزور البلاد، والتقى مع وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، وبحثا خطط الحكومة في ملف إعادة الإعمار.

    وبحسب الوكالة الفلسطينية، اجتمع الوزير، في غزة، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة الممثل الخاص للبرنامج في فلسطين ايفون هالي، ووفد آخر من مجموعة قطاع الإسكان والمأوى برئاسة إياد أبو حمام، إضافة إلى وفد من اللجنة الدولة للصليب الأحمر برئاسة مديرة مكتب اللجنة بغزة مريام ميلر، كل على حدة، بمشاركة منسق الفريق الوطني لإعادة الإعمار سعدي علي.

    © AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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    وأشارت إلى أن المسؤولين ناقشوا مع الوزير خطط الحكومة في ملف إعادة الإعمار وأولويات التدخلات العاجلة، التي يجري العمل عليها من أجل إعادة الأسر إلى بيوتها، وتوفير مأوى دائم وملائم لها.

    وشدد الوزير، بحسب الوكالة، على أهمية التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الشريكة، "ما سيحقق هدف الحكومة في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل ووظائف للخريجين مع الإهتمام بالشرائح المهمشة وأصحاب المهن وقضايا المرأة".

    وأكد أن "القيادة الفلسطينية ستوفر الدعم اللازم للمؤسسات التي ستعمل على إغاثة المواطنين وإعادة الإعمار في قطاع غزة".

    وأشاد الوزير "بجهود جميع المؤسسات الدولية والدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية التي لديها القدرة على العمل في قطاع غزة، من خلال اهتمامها الكبير في التدخلات العاجلة والإغاثات الإنسانية، التي تبعث الأمل في نفوس المتضررين".

    ولفتت الوكالة إلى أن جميع المؤسسات أكدت على تعاونها مع الحكومة الفلسطينية واستعدادها للقيام بواجباتها نحو قطاع غزة والعمل بما يتلاءم مع الخطط الوطنية.

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