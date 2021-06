بعبدا ترد على الحريري وتياره: يحاولون تحميل عهد عون مسؤولية الوضع وفشل تشكيل الحكومة

وجاءت الرسالة كرد على بيان تيار "المستقبل" التابع للحريري، حيث أشارت الرسالة إلى أن "تيار المستقبل يواصل بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حملاته على رئاسة الجمهورية حينا وشخص الرئيس العماد ​ميشال عون​ أحيانا، مستعملا عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت إليه أدبيات القيمين على هذا التيار".

وأضاف البيان: "لقد آثرت رئاسة الجمهورية طوال الاسابيع الماضية عدم الدخول في أي سجال مع التيار المذكور على رغم الأضاليل التي كان يسوقها والتعابير الوقحة التي كان يستعملها، وذلك إفساحا في المجال أمام المبادرات القائمة لمعالجة الوضع الحكومي، خصوصا بعد الموقف الذي اتخذه مجلس النواب مؤخرا تجاوبا مع رسالة رئيس الجمهورية، وما تلاه من تحرك قام به رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري بالتعاون مع "حزب الله". الا أن ما تضمنه بيان الأمس، يستوجب التوقف عند النقاط مهمة".