مصر... تسهيلات بخصوص التطعيم وتوثيق شهادته للعاملين في الخارج الراغبين بالسفر

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج استجابتها لطلبات المصريين العاملين بالخارج الراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج، ويحتاجون لتلقي جرعات التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بسرعة.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ونقل البيان عن وزيرة الصحة تأكيدها أن الوزارة خصصت 179 مركزا للتطعيم على مستوى الجمهورية، وأن كل مركز يحتوي على موقع مخصص للسفر الدولي لاستقبال الراغبين في السفر.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه "تم الاتفاق على سرعة وضع كافة التفاصيل على موقع وزارة الصحة ليتسنى للعاملين بالخارج التعرف على الأماكن".

ولفت البيان إلى أن وزيرتي الهجرة والصحة بحثتا طلب آخر للمصريين بالخارج وهو توثيق شهادة اللقاح، وأوضح أنه "تم الاتفاق على إمداد وزارة الخارجية بأسماء مديري المراكز الصحية حتى يتم التصديق على شهادات اللقاح وفقا لطلب عدد من الدول".

وشكرت وزيرة الهجرة زميلتها وزيرة الصحة "على الجهد الضخم المبذول فى إطار التعامل مع فيروس كورونا"، والعمل على توفير كافة الخدمات والإمكانات الطبية والصحية اللازمة للتعامل الفوري مع هذا الملف.

وكذلك وجهت الوزيرة التحية للكوادر الطبية والمعاونين من الأطقم الفنية التي "تتصدر صفوف المواجهة في المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء الجمهورية".