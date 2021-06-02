سلطنة عمان تخفف قيود كورونا وتسمح بدخول مواطني دول الخليج

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، أنها ستسمح لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية لأداء أعمالهم، كما قررت تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت سلطنة عمان أيضا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنجلادش ومصر والفلبين.

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اللجنة العليا تصدر قرارات جديدة تتضمن السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن مائة مصلٍّ للصلوات الخمس فقط. pic.twitter.com/xdtc9iu2Tc — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 2, 2021

وأضاف أن البلاد لن تسمح أيضا بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أي من الدول المحظورة خلال فترة 14 يوما قبل موعد السفر، وذلك اعتبارا من 5 يونيو/حزيران وحتى إشعار آخر.

وستسمح السلطنة بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن 100 مصل للصلوات الخمس فقط.

🔴 #اللجنة_العليا تقرر السماح للعمانيين والقاطنين في السلطنة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة العاملين في الدول المجاورة بالتنقل اليومي عبر الحدود البريّة لأداءِ أعمالهم، مع ضرورة إبراز ما يثبت عملهم من جهة العمل. — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) June 2, 2021

وسيُسمح أيضا باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، والأنشطة الاجتماعية كالأفراح على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

وتقرر السماح بارتياد الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة، مع التأكيد على منع التجمعات أيا كان نوعها فيها، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.