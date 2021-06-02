"المستقبل" مخاطبا عون: أوقف استيلاء من حولك على صلاحياتك وجنب اللبنانيين كأس جهنم

رد تيار المستقبل، اليوم الأربعاء، على بيان الرئاسة اللبنانية، مؤكدا أن "الرئيس ميشال عون مجرد واجهة لمشروع يرمي إلى إعادة إنتاج وزير الخارجية السابق جبران باسيل في المعادلات الداخلية".

واعتبر تيار المستقبل، في بيان له ، أنه "قد ثبت بالوجه الشرعي والسياسي و​الدستور​ي أن ​رئاسة الجمهورية​ تقع أسيرة الطموحات الشخصية لرئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، وأن رئيس الجمورية العماد ​ميشال عون​ مجرد واجهة لمشروع يرمي إلى إعادة إنتاج باسيل في المعادلات الداخلية، وإنقاذه من حال التخبط الذي يعانيه".

ولفت إلى أن "بيان ​القصر الجمهوري​ رداً على بياننا، ليؤكد هذا الانطباع ويكشف حقيقة الدور الذي يتولاه جبران وفريق عمله، بإهانة موقع الرئاسة الأولى وما يمثله في الحياة الوطنية، واستخدامه في أجندات حزبية ضيقة أشعلت النزاعات السياسية في كل الاتجاهات، من النزاع داخل العائلة إلى النزاعات المتدحرجة في التيار الوطني الحر وكتلة "​لبنان القوي​"، وصولا إلى مروحة النزاعات التي نشبت في مختلف الساحات، وجعلت من عهد العماد عون هدفا ترمى عليه السهام من كل حدب وصوب".

وأضاف البيان: "من المؤسف، أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكا من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها، ومن المؤسف أن تسمح الرئاسة لرئيس تيار سياسي وحزبي، مصادرة جناح خاص في القصر الجمهوري يخصص للاجتماعات الحزبية وادارة شؤون الرئاسة، والأشد أسفاً ان يقبل رئيس البلاد التوقيع على بيان، أعده جبران باسيل شخصياً في حضور نادي مستشاري السوء الذي يقيم ايضاً في الجناح المذكور".

وتابع: "كل الحملات على رئاسة الجمهورية بطلها باسيل ومن زرعهم في القصر، تارة من خلال تعميم الخطاب الطائفي والمذهبي وطورا باللجوء إلى ممارسات غريبة الأطوار وبعيدة كل البعد عن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في التعاطي مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، والتي أتى على ذكرها في رده على رسالة ​رئيس الجمهورية​ في ​مجلس النواب​، من تسريب شريط فيديو يتهم فيه رئيس الجمهورية، الرئيس المكلف، بالكذب، بخلاف الواقع، إلى سابقة مخاطبته عبر الشاشات، وصولاً إلى رسالة الدراج وورقة ملء الفراغ بالوزير المناسب، وما بينهما من مواقف مسيئة ترفع عنها الرئيس المكلف والتزم بأصول الدستور وواصل التشاور مع رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين، وليس حكومة تلبي تطلعات جبران باسيل، والجميع شهود على ذلك، وشهود على إحباط باسيل لكل المبادرات".

وشدد البيان، على أن "من يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية، هو من يتاجر بها ويضعها في البازار السياسي للبيع والشراء بها، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة كرمى لعيون الصهر".

ووجه تيار المستقبل رسالة إلى الرئيس اللبناني، قائلا: "أوقف استيلاء من حولك على صلاحياتك، وأوقف محاولاتهم للاستيلاء على صلاحيات الآخرين، وعد إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وجنب اللبنانيين كأس جهنم الذي بشرتهم به".

"المستقبل" يردّ على بيان القصر: موقع الرئاسة أصبح ممسوكاً من حفنة مستشارين كسروا هيبتها https://t.co/mO4cg777Hd — تيّار المستقبل (@Almustaqbal) June 2, 2021

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، وجه في وقت سابق اليوم، رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، متهما إياه بتحميل عهد الرئيس عون مسؤولية الوضع وفشل تشكيل الحكومة.

وأشارت الرسالة إلى أن "تيار المستقبل يواصل بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حملاته على رئاسة الجمهورية حينا وشخص الرئيس العماد ​ميشال عون​ أحيانا، مستعملا عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت إليه أدبيات القيمين على هذا التيار".