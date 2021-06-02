مقتل شخصين في انفجار بأحد مواقع الفصائل الفلسطينية وسط غزة

قالت قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن أحد مواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة شهد انفجارا، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

غزة - سبوتنيك. وذكرت القناة في تغريدة عبر حسابها بتويتر: "أنباء عن إصابات وشهداء جراء انفجار في موقع للمقاومة وسط القطاع"، دون ذكر أي أسباب وراء الانفجار.

من جانبه، صرح إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، قائلا: "شهيدان بانفجار داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة أثناء تفكيك جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي".

يتبع...