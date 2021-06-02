الكويت تقر الاستخدام الطارئ لدواء "سوتروفيماب" لعلاج كورونا

أعلنت دولة الكويت استخدام، اليوم الأربعاء، دواء سوتروفيماب، لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة الصحة الكویتیة إصدار ترخیص للاستخدام الطارئ لدواء سوتروفیماب لعلاج حالات "كوفید-19"، (الخفیفة إلى المتوسطة)، مضیفة بذلك خیارا علاجیا جدیدا لمرض فیروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وصرح الوكیل المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة الدكتور عبد الله البدر، بأن دواء سوتروفیماب یعتبر من فئة أدویة الأجسام المضادة الأحادیة النسیلة.

وأضاف البدر أن سوتروفيماب یستخدم لعلاج حالات "كوفید-19" الخفیفة إلى المتوسطة لدى البالغین والأطفال 12 سنة، وما فوق وبوزن 40 كیلوغراما على الاقل المعرضین لمخاطر الإصابة.

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن الدواء یستخدم أیضا لعلاج الأشخاص الذین یبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر أو الذین یعانون من حالات طبیة معینة.

وقال إن "ھذا الدواء لا یستخدم لمرضى "كوفید-19" الذین یتلقون العلاج في المستشفى أو الذین یحتاجون إلى علاج بالأكسجین بسبب إصابتھم بفیروس كورونا.

وكانت صحيفة "الأنباء" قد نقلت، في وقت سابق اليوم، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن اللجنة الوزارية العليا ل‍طوارئ كورونا اجتمعت، أمس، ورفعت لمجلس الوزراء إجراءات تخفيف القيود تمهيداً للانتقال إلى مرحلة أقل تشدداً من خطة العودة للحياة الطبيعية.

يشار إلى أن تقريرا كان قد صدر عن اتحاد المطاعم والمقاهي في الكويت، وهو اتحاد مستقل، أكد إغلاق أكثر من 40% من المطاعم بصورة نهائية خلال عام واحد من فبراير/ شباط 2020 حتى فبراير 2021، بسبب القرارت الحكومية التي تم اتخاذها لتفادي آثار وباء كورونا.

وكانت الحكومة الكويتية قد قررت إنهاء حظر التجول الجزئي ابتداءً من أول أيام عيد الفطر مع إغلاق جميع الأنشطة التجارية ابتداءً من الساعة الثامنة مساء باستثناء الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموزاية وخدماتها، والمستلزمات الطبية والتموينية، والمطاعم والمقاهي، والسماح لاستلام الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط، دون البقاء في الداخل.

والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 307812 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1771 حالات.