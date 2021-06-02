أشكنازي لمستشار ملك البحرين: نتوقع انضمام مزيد من الدول لاتفاقات إبراهيم

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي لمستشار ملك البحرين، إنه يتوقع انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات السلام التي وقعت أواخر العام الماضي بين تل أبيب ودول عربية.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ضمت وزير الخارجية الإسرائيلي وخالد بن أحمد، ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، بحسب تغريدات لأشكنازي.

وقال الوزير الإسرائيلي إن الحلقة النقاشية تم تنظيمها، مساء اليوم الأربعاء، برعاية مركز سيمون ويزنثال لدراسات الهولوكوست، وهي منظمة يهودية موالية لإسرائيل مقرها لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأضاف: "استعرضنا الإنجازات التي حققتها اتفاقات إبراهيم بعد تسعة أشهر على توقيعها، وتأثيرها على المنطقة وعلى دائرة السلام ومستقبل الشرق الأوسط".

وخلال المناقشة أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي توقعاته بأن تنضم المزيد من الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل.

שוחחנו על ההישגים שהביאו הסכמי אברהם בתשעת החודשים מאז חתימתם, השפעתם על האיזור ועל מעגל השלום, ועל העתיד לקראתו הולך המזרח התיכון בעקבותיהם. הדגשתי כי אנו מצפים ורוצים שמדינות נוספות יצטרפו למעגל השלום וכי שקט ויציבות באיזורנו זו מטרת על שכולנו חולקים.

תודה רבה על היוזמה החשובה — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) June 2, 2021

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع، ثم وقعت تل أبيب اتفاقات مماثلة لاحقا مع كل من السودان والمغرب.