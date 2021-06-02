إعلام: إسرائيل تخرق السيادة اللبنانية عدة مرات بحرا

كشفت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي اخترق السيادة اللبنانية، عدة مرات، بحرا.

وتابع البيان اللبناني، أن الخروقات امتدت لمسافة أقصاها نحو 463 مترا، و"ألقى عناصر العدو قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

وشدد بيان الجيش اللبناني على أنه "تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".