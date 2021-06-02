للمرة الأولى في البلاد... "القائمة العربية الموحدة" توافق على الانضمام إلى حكومة إسرائيلية

وافقت "القائمة العربية الموحدة"، مساء اليوم الأربعاء، على الانضمام إلى ائتلاف حكومي معارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن منصور عباس، رئيس "القائمة العربية الموحدة"، قد أكد انضمامه للائتلاف الذي يشكله يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل".

רגע ההכרעה: עבאס ולפיד חתמו על הסכם; מיכאלי צפויה לוותר לשקד • @LiorKenan ו-@sefiova עם כל הפרטים >> https://t.co/H4ObXp0gwC



(צילום: נוואף אלנבארי) pic.twitter.com/4bilQ2eymy — חדשות 13 (@newsisrael13) June 2, 2021

وأفادت القناة العبرية "كان" بأن منصور عباس، رئيس "القائمة" التي يمثلها أربعة نواب، قام بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، الذي لديه مهلة حتى نهاية اليوم الأربعاء، ليبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأنه جمع أصواتا كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.

יו"ר רע"ם @mnsorabbas: "הבטחנו שנהיה האחרונים לחתום, ראינו שכל המפלגות חתמו והבנו שכולן יצטרפו למהלך הזה" @yanircozin @hilikeren — גלצ (@GLZRadio) June 2, 2021

ويشار إلى أن يائير لابيد بحاجة إلى المقاعد الأربعة التي لدى "القائمة العربية الموحدة" من أجل الحصول على 61 صوتا المطلوبة لتشكيل حكومة.

وقال عباس:

إن القرار كان صعبا وهي المرة الأولى التي يتشارك فيها حزب عربي لتشكيل الحكومة.

יו"ר רע"ם @mnsorabbas אחרי החתימה: "חייבים להגיע להסכמה ולדעת לנהל את המחלוקות בין המפלגות והזרמים השונים בחברה. נפעל בנחישות ובאחריות כדי שהמהלך הזה יצליח"

(צילום: פלאש90)@yanircozin @hilikeren pic.twitter.com/lrFKmckdL8 — גלצ (@GLZRadio) June 2, 2021

ويذكر أن تشكيل لابيد لحكومة أو ائتلاف حاكم في إسرائيل، يعني دخول بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، إلى بوابة المعارضة، وربما انتهاء حياته السياسية.