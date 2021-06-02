إسرائيل... يائير لابيد ينجح في تشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة بنتنياهو

نجح يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، في تشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

وأفادت "قناة العربية"، مساء اليوم الأربعاء، بأن زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، يائير لابيد، قد أبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، بنجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

يتبع..