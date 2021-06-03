تسجيل
03:40 GMT03 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021

    مستشار السيسي: تطعيم 40% من الشعب بنهاية 2021 هدف قومي

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272595_0:133:3053:1850_1200x675_80_0_0_ecfc28e673471605b673719522b77834.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106031049144586-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-40-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2021-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A/

    أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن مصر تهدف إلى تطعيم 40% من الشعب بنهاية 2021.

    واعتبر تاج الدين أن ذلك هدف قومي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة يسعيان لتحقيقه.

    فيروس كورونا في مصر
    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    مستشار السيسي يتوقع موعد انخفاض إصابات "كورونا" في مصر... فيديو

    وقال مستشار السيسي، في تصريحات لتلفزيون "إم بي سي"، إن نسبة الـ 40% من الشعب هي الغالبية العظمى التي تحتاج اللقاح والأكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19".

    وأشار تاج الدين إلى أن هناك حوالي 8.2 مليون مواطن فوق الـ 60 عاما، وهناك فئات أكثر عرضة للإصابة بكورونا مثل أصحاب أمراض المزمنة بجانب الفئات الطبية وأعضاء هيئات التدريس.

    ولفتت وزير الصحة المصرية إلى تلقي 95 بالمئة من العاملين بقطاع السياحة والأنشطة التابعة له، اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ وتم البدء في تطعيم جميع نزلاء السجون، والمشرفين على امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والجامعات.

    وأوضح أن هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة لذلك هي بحاجة للتعطيم.  

    وشدد مستشار السيسي على أن

    التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية يشكلان حائط صد قوي ضد الإصابة بكورونا وهناك أدلة علمية على ذلك.

    هذا وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس أنه من المقرر بدء الإنتاج المحلي للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، لافتا إلى أن بلاده تستهدف إعطاء اللقاح لنحو 40 بالمئة من الشعب المصرية، بنهاية العام.

    وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، 264557 شخصا من ضمنهم 193491 حالة تم شفاؤها، و15178 حالة وفاة".

    وقد خففت مصر أمس القيود التي فرضتها الشهر الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها إغلاق المحال التجارية والمطاعم مبكرا.

    انظر أيضا:

    الحكومة المصرية تعلن عن إجمالي عدد الحاصلين على لقاح كورونا
    رغم كورونا... الأنشطة الاقتصادية المصرية تحافظ على معدلات نمو إيجابية
    وزير مصري: نعمل على 3 لقاحات محلية ضد كورونا والنتائج مبشرة.. فيديو
    الصحة المصرية: انخفاض معدل إصابات كورونا ونحو 4 ملايين جرعة من اللقاحات في الطريق
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متظاهرون لبنانيون يرتدون أقنعة على شكل وجه سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة اللبنانية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في صيدا، لبنان 19 أكتوبر 2019
    قناع دالي... رمز للاحتجاج في العالم
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة إنستغرام
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة "إنستغرام"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك