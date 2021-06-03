مستشار السيسي: تطعيم 40% من الشعب بنهاية 2021 هدف قومي

أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن مصر تهدف إلى تطعيم 40% من الشعب بنهاية 2021.

واعتبر تاج الدين أن ذلك هدف قومي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة يسعيان لتحقيقه.

وقال مستشار السيسي، في تصريحات لتلفزيون "إم بي سي"، إن نسبة الـ 40% من الشعب هي الغالبية العظمى التي تحتاج اللقاح والأكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19".

وأشار تاج الدين إلى أن هناك حوالي 8.2 مليون مواطن فوق الـ 60 عاما، وهناك فئات أكثر عرضة للإصابة بكورونا مثل أصحاب أمراض المزمنة بجانب الفئات الطبية وأعضاء هيئات التدريس.

ولفتت وزير الصحة المصرية إلى تلقي 95 بالمئة من العاملين بقطاع السياحة والأنشطة التابعة له، اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ وتم البدء في تطعيم جميع نزلاء السجون، والمشرفين على امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والجامعات.

وأوضح أن هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة لذلك هي بحاجة للتعطيم.

وشدد مستشار السيسي على أن

التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية يشكلان حائط صد قوي ضد الإصابة بكورونا وهناك أدلة علمية على ذلك.

هذا وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس أنه من المقرر بدء الإنتاج المحلي للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، لافتا إلى أن بلاده تستهدف إعطاء اللقاح لنحو 40 بالمئة من الشعب المصرية، بنهاية العام.



وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، 264557 شخصا من ضمنهم 193491 حالة تم شفاؤها، و15178 حالة وفاة".

وقد خففت مصر أمس القيود التي فرضتها الشهر الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها إغلاق المحال التجارية والمطاعم مبكرا.