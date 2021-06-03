بعد الإعلان عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة... "الشاباك" يتولى حماية نفتالي بينيت

عقب الإعلان عن نجاح يائير لابيد في تشكيل حكومة أو ائتلاف إسرائيلي جديد في البلاد، سيتولى جهاز الأمن العام "الشاباك" حماية الشخصيات المرشحة لتولي مهام رئيسة في الحكومة المقبلة.

وذكر "الموقع الإلكتروني العبري بحداري حيدر"، صباح اليوم الخميس، أن جهاز الشاباك سيتولى حماية نفتالي بينيت، بعد نجاح يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" في تشكيل ائتلاف حكومي جديد، بقيادته وبمشاركة من بينيت.

وأكد الموقع أنه بعد اتفاق يائير لابيد ونفتالي بينيت على تولي مهام منصب رئاسة الوزراء بالتناوب، على أن يكون بينيت هو رئيس الوزراء الأول أو في أول عامين، فإن جهاز الشاباك سيتولى مهمة حماية رئيس الوزراء القادم، نفتالي بينيت.

חצי שעה לפני פקיעת המנדט - יו"ר יש עתיד @yairlapid מודיע כעת לנשיא: עלה בידי להרכיב ממשלה. "הממשלה תעשה ככל שביכולתה לאחד ולחבר בין כל חלקי החברה הישראלית"

(צילום: תומר נויברג, פלאש90)@yanircozin pic.twitter.com/JAEIvtDBmS — גלצ (@GLZRadio) June 2, 2021

وبتوجيه من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بدأت وحدة تأمين كبار الشخصيات في جهاز الشاباك "الوحدة 730"، صباح اليوم، بتوفير الحماية لعضو الكنيست ورئيس الوزراء القادم، نفتالي بينيت.

وتمكن يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، مساء الأربعاء، من تشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

وأفادت "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، يائير لابيد، قد أبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، بنجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

"עלה בידי": ברגע האחרון, לפיד הודיע לנשיא שהצליח להרכיב ממשלהhttps://t.co/mmvehYbxEj pic.twitter.com/4gYFYZsrYe — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) June 2, 2021

وأفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" بأن لابيد أخبر الرئيس الإسرائيلي بأن نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا" سيكون رئيس الوزراء بالتناوب، على غرار ما اتفق عليه بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، من تناوب رئاسة الوزراء.

وفي سياق متصل، وافقت "القائمة العربية الموحدة"، على الانضمام إلى ائتلاف حكومي معارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن منصور عباس، رئيس "القائمة العربية الموحدة" قد أكد انضمامه للائتلاف الذي يشكله يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل".

לפיד הודיע לנשיא: עלה בידי להרכיב ממשלה • @sefiova עם הפרטים המלאים >> https://t.co/GgDa918iHt



(קרדיט: נוואף אלנבארי) pic.twitter.com/MPZbbLVCNy — חדשות 13 (@newsisrael13) June 2, 2021

وأفادت القناة العبرية "كان" بأن منصور عباس، رئيس "القائمة" التي يمثلها أربعة نواب، قام بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد.