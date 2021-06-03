وكالة تكشف عن مصير الحكومة اللبنانية ونوايا الحريري المقبلة

كشفت وكالة لبنانية، اليوم الخميس، عن كواليس المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة والخطوات التي ينوي الحريري اتخاذها في الأيام المقبلة بعد فشل المساعي المرتبطة بمبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وذكرت مصادر رفيعة المستوى لوكالة "​النشرة​" أن "مبادرة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لم تنته ولكنها اصطدمت بتعنت وكراهية واضحة من خلال تمسك رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ بآرائهما".

وأضافت المصادر أن "ما ينتظر ​الشعب اللبناني​ في الأيام المقبلة سيكون كارثيا من خلال التصور فكيف إذا اصبح واقعياً"، مشددة على انه من "المعيب ربط مصير شعب برمته بلقاء بين رجلين"، مؤكدة أن "الحكومة لن تتشكل لا اليوم ولا غدا ولا حتى قبل نهاية العهد".

ولفتت المصادر إلى أن "الحريري أبلغ بري في آخر لقاء بينهما نيته تقديم الاستقالة من أجل العمل على تقصير ولاية مجلس النواب".