غزة توقف استيراد الفواكه من إسرائيل

أعلنت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الخميس، عن وقف استيراد الفواكه من إسرائيل ردا على منع تسويق خضراوات القطاع إلى الخارج.

وقالت الوزارة في بيانها إن "القرار يأتي في ظل المنع الإسرائيلي لتسويق منتجات القطاع الزراعية إلى الضفة الغربية والتصدير إلى الدول العربية".

وأضاف البيان أن "قطاع غزة يسوق للضفة الغربية والخارج 15 صنفا من المنتجات الزراعية، وتوقفت عمليات تصديرها منذ أربعة أسابيع بسبب إغلاق إسرائيل معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري".

وسمحت إسرائيل بعمل معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، قبل أيام بشكل استثنائي، لإدخال معدات طبية ومساعدات إنسانية وذلك منذ إغلاقه قبل بدء جولة التوتر الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية في العاشر من مايو/ أيار الماضي.