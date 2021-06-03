مرزوق الغانم للنواب: تحرروا من الإرهاب

قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، ظهر اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي للنواب في بلاده، تحرروا من الإرهاب.

وأكد الغانم في المؤتمر الصحفي أن جلسة المجلس الكويتي لم تنعقد، وفقا للمادة 116 من الدستور، وهو إجراء متبع منذ بداية الديمقراطية، ولن يستخدم بعض المفردات التي لا تليق بالعمل البرلماني.

مرزوق الغانم : أقول للكثير من النواب المخلصين .. تحرروا من الإرهاب@MarzouqAlghanim

التصريح كاملاً https://t.co/J87ch260PK pic.twitter.com/CjrY3qa1mz — الحدث الإخبارية (@AlhadathQ8) June 3, 2021

وتابع الغانم، قائلا:

في 27 أبريل/نيسان الماضي، صفق النواب لأني رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة، بينما نفس النواب اعتبروا رفع الجلسة اليوم تنقيحا للدستور.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: لم يحدث ان عقدت اي جلسة بدون وجود الحكومة في تاريخ البرلمان الكويتي pic.twitter.com/CAGFFyXF4F — كويت نيوز (@KuwaitNews) June 3, 2021

وأوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي أنه "لم يحدث أن عقدت أي جلسة في تاريخ العمل البرلماني بدون حضور الحكومة، وهذا ليس رأي مرزوق الغانم بل رأي دستوري".

مرزوق الغانم : رفعت الجلسة بسبب عدم وجود الحكومة 30 مرة واليوم يصبح الرقم 31 في عهد عدة رؤساء ونواب رئيس، منهم أحمد السرحان وأحمد السعدون وجاسم الخرافي وعلي الراشد ومرزوق الغانم ومشاري العنجري وخالد السلطان وعيسى الكندري، فالجميع كان يرفع الجلسة في حال عدم وجود الحكومة pic.twitter.com/RNjb7ekMWu — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) June 3, 2021

وأفاد مرزوق الغانم، بأنه "رفع الجلسة بسبب عدم وجود الحكومة 30 مرة، واليوم يصبح الرقم 31 في عهد عدة رؤساء ونواب رئيس، منهم أحمد السرحان وأحمد السعدون وجاسم الخرافي وعلي الراشد ومرزوق الغانم ومشاري العنجري وخالد السلطان وعيسى الكندري، فالجميع كان يرفع الجلسة في حال عدم وجود الحكومة".

وفي السياق نفسه، كشفت الحكومة الكويتية عن أسباب عدم حضورها جلسة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، وذلك بعد دعوة من رئيس المجلس لحضور الجلسة.

مرزوق الغانم : في 27 أبريل الماضي أي قبل شهر تقريبا رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة بوجود أكثر من 46 نائباً وكانوا يصفقون لأني اتخذت هذا الإجراء وهو رفع الجلسة وفق المادة 116، والآن بعد شهر بوجود 34 نائباً وليس 46 نائباً يقولون هذا تنقيح للدستور ولا يجوز ورفع الجلسة غير دستوري؟ — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) June 3, 2021

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص "تقدير الحكومة للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لحضور الجلسة الخاصة التي كانت مقررة اليوم الخميس".

وقال الوزير الحريص، في بيان صحفي، إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة، لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها، إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء.

الرئيس مرزوق الغانم: لم تنعقد الجلسة وفقاً للمادة 116 من الدستور..وهو إجراء متّبع منذ بداية الديمقراطية في البلادhttps://t.co/hsXdrOXR4i pic.twitter.com/7duJuExIUN — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) June 3, 2021

وكان الحريص قد دعا أعضاء مجلس الأمة إلى التنسيق في الجلسات الخاصة، أسوة بالجلسة الأخيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على أن الحكومة تمد يد التعاون مع الإخوة النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.