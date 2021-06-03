إعادة تشغيل معمل أدوية ضخم في حلب السورية بجهود محلية... .فيديو

تواصل مدينة حلب شمالي سوريا عمليات إعادة الإعمار بجهود أبنائها في جميع المجالات الاقتصادية والعمرانية، سواء من إعادة افتتاح وترميم المصانع إلى إعادة تعبيد الطرقات وبناء ما دمرته الحرب.

في ضواحي مدينة حلب السورية، تم ترميم مصنع للأدوية بعد أن دمرته الحرب، واليوم تنتج الشركة العديد من الأدوية والعقاقير المضادة للبكتيريا والفيتامينات والمضافات الغذائية، وتستعد لتوزيعها في كل الجمهورية العربية السورية.

وفقًا لممثلي المصنع، يعمل حاليًا نحو 200 شخص في الإنتاج. معظم موظفي الشركة لاجئون من المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا. هناك أيضًا خريجو الجامعات المحلية الذين يتم تعيينهم بعد تخرجهم.

وقالت حليمة هاشم، موظفة في معمل المصنع:

"تخرجت من كلية الكيمياء في جامعة حلب وحصلت على وظيفة هنا، وأنا هنا منذ ثلاثة أشهر. أنا سعيدة جدًا لأن لدي مهنة مفضلة ولدي فرصة للنمو".

وأضافت: "من الجيد جدًا أن يتم ترميم هذا المصنع، لقد عشت هنا طوال الحرب وأعتقد أنه لن يكون هناك نهاية للحرب".

وبحسب ما أشار إليه المدير فراس ناصر، فإن المصنع لديه إنتاج حديث يراعي إجراءات مكافحة فيروس كورونا. لدينا مستويات إنتاج جيدة. يتم معالجة جميع الغرف بالأشعة فوق البنفسجية لحمايتها من العدوى، ويتم التنظيف وفقًا للتعليمات.

تأسست شركة الأدوية (ابن الهيثم) في عام 1994 وأصبحت شركة نامية إلى حد ما، كانت منتجات الشركة مطلوبة على نطاق واسع في كل من السوق المحلية والعملاء الأجانب. وتم توقيع عقود تصدير مع أرمينيا والعراق والأردن ونيجيريا ودول أخرى. وخلال الحرب، تم تدمير قسم الإنتاج بالكامل تقريبًا، واستغرق إصلاحه فترة العامين الماضيين.

الآن المصنع قادر على إنتاج ما يصل إلى 200 ألف كبسولة وقرص في اليوم. وبحسب العاملين، فإن الأدوية التي تنتجها الشركة تباع في جميع أنحاء سوريا.