رغم مرور ثلاث سنوات على تحرير ريف حمص الشمالي وسط سوريا، لا تزال السلطات الأمنية السورية تضبط مخابئ سرية أخفت فيها المجموعات الإرهابية أسلحة وذخائر متنوعة قبل ترحيلها من المنطقة، وفق اتفاق مصالحة تم برعاية روسية.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف حمص إن الأجهزة الأمنية السورية ضبطت، بالتعاون مع الأهالي، كمية كبيرة من الأسلحة ضمن أحد المخابئ السرية في ريف حمص الشمالي.

وقال مصدر أمني لـ "سبوتنيك": "تم ضبط مستودع مخفي للأسلحة والذخائر في ريف حمص الشمالي، وذلك من خلال التعاون مع الأهالي الشرفاء والمتابعة الأمنية الدقيقة للأماكن والمواقع التي كانت تتخذها المجموعات الإرهابية المسلحة كمقرات ومخابئ سرية لإخفاء أسلحتها قبل ترحيل مسلحيها".

© Sputnik . Osama Dayoub ضبط كمية ضخمة من الأسلحة في مخبأ سري بريف حمص وسط سوريا، 3 يونيو 2021

وبين المصدر أن المستودع يضم 248 بندقية آلية حربية، بالإضافة إلى 3 أسلحة رشاشة وقناصة و30 صندوق ذخيرة عيار 12.7 مم، و30 صندوق ذخيرة عيار 14.5، و29 صندوق ذخيرة عيار 23 مم، بالإضافة إلى 210 قذيفة هاون عيار 82 مم و86 صمام قذيفة هاون و78 ظرف حشوة دافعة للهاون، و68 قذيفة (آر بي جي).

© Sputnik . Osama Dayoub ضبط كمية ضخمة من الأسلحة في مخبأ سري بريف حمص وسط سوريا، 3 يونيو 2021

وكانت الجهات الأمنية المختصة ضبطت، في 3 مايو/ أيار الماضي، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات الإرهابيين في ريف حمص الشمالي وسط البلاد.