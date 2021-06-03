تسجيل
13:26 GMT03 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف برج الجلاء وسط مدينة غزة، حيث كان يضم مكاتب لعدد من وكالات الأنباء الدولية منها قناة الجزيرة و أسوشيتد بريس، قطاع غزة، فلسطين 15 مايو 2021

    تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا يطلق حملة تبرعات لدعم القطاع الصحي في غزة

    © REUTERS / Ashraf Abu Amrah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049024884_0:168:2200:1406_1200x675_80_0_0_3a2d102affbfe16d034d92acee3a38bb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106031049149295-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/

    أعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في ألمانيا، إطلاق حملة لجمع التبرعات، بهدف دعم القطاع الصحي في غزة، من خلال توفير المعدات والأجهزة الطبية.

    أمستردام - سبوتنيك. وأوضحت رئيسة "التجمع" غادة أبو عيشة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه يتم العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم المنظومة الصحية في القطاع وكذلك الضفة الغربية؛ انطلاقا من الواجب الإنساني تجاه المواطنين الفلسطينيين، لاسيما عقب التصعيد الإسرائيلي في غزة.

    انفجار في قطاع غزة
    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    وفد هندسي مصري يزور قطاع غزة لدراسة طرق إزالة ركام القصف الإسرائيلي

    ويتم التركيز على تقديم الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، لإسعاف الجرحى، وإرسال الوفود الطبية إلى مدينة غزة.

    وقالت أبوعيشة: "تمكنا من إدخال أول وفد طبي، مع بعض المعدات الطبية، إلى قطاع غزة، قبل ثلاثة أيام. وتضمن الوفد أربعة أطباء سيعملون في مختلف المستشفيات، لمدة أسبوعين؛ ونعمل على تجهيز وفد طبي ثان مؤلف من أطباء متخصصين في التجميل ومعالجة الحروق مجهز بكامل معداته الطبية وإدخاله إلى غزة، في 6 حزيران/يونيو الجاري".

    ونوهت إلى أن الوفود الطبية تواجه صعوبات، منها حصر الدخول إلى غزة من خلال معبر رفح الحدودي مع مصر، وعدم منح السلطات الإسرائيلية تصاريح للدخول إلى القطاع.

    وأضافت: "ندرس دعم مجموعة من المشروعات، مثل توفير معدات وأجهزة لغرف العمليات والإسعاف، وتوفير الأدوية لعدد من المستشفيات في غزة؛ ولذلك أطلقنا حملة كبيرة لتضميد جراح غزة".

    ولفتت إلى وجود عوائق في وصول التبرعات، لكن يتم العمل من خلال الشركاء على التغلب على هذه العقبات. وبينت أنه، خلال التصعيد بين إسرائيل والفصائل في غزة، في 2014، تعاون "التجمع" مع الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة، ومن خلال شركات الأدوية المتاحة في الخارج.

    ووجهت رئيسة تجمع الأطباء الفلسطينيين في ألمانيا رسالة إلى المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، عبر "سبوتنيك"؛ تطالب فيها بضرورة التحرك من أجل إنقاذ حياة الجرحى وحصول المرضى في قطاع غزة على العلاج المناسب، وتسهيل وصولهم إلى دول أخرى لتلقي العلاج، والسماح بإدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى القطاع.

    ولم يتمكن عدد كبير من الجرحى نتيجة التصعيد الأخير في قطاع غزة، من الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة، بسبب شح مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.

    وخلف القصف الإسرائيلي على غزة، وإطلاق الصواريخ من الفصائل الفلسطينية تجاه إسرائيل، والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، 243 قتيلا فلسطينيا، و13 قتيلا في الجانب الإسرائيلي.

    واستهدفت إسرائيل، بالقنابل الذكية والصواريخ وقذائف المدفعية، عشرات المباني السكنية ومنشآت البنى التحتية في القطاع، الذي بات في حاجة إلى تحرك دولي عاجل، من أجل إعادة الإعمار.

    انظر أيضا:

    مسؤولون دوليون يبحثون ملف "إعادة إعمار غزة" مع وزير الأشغال الفلسطيني
    المدير العام للصليب الأحمر الدولي يصل إلى غزة
    مقتل شخصين إثر انفجار في أحد مواقع الفصائل الفلسطينية وسط غزة
    وفد هندسي مصري يزور قطاع غزة لدراسة طرق إزالة ركام القصف الإسرائيلي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    وانغ تيانتشانغ، 78 عامًا، يسقي شجرة مزروعة على حافة صحراء غوبي في ضواحي وووي، مقاطعة غانسو، الصين، 15 أبريل 2021
    السور الأخضر العظيم... كيف تحارب الصين ظاهرة التصحر
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة إنستغرام
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة "إنستغرام"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك