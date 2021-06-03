الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إنه أحبط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود اللبنانية.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن قواته العسكرية رصدت أمس عددا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود، وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان إلى إسرائيل.

خلال عملية الاعتقال تم القبض على 15 مسدس و 36 كيلوغرام من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو ميليونيْ شيقل.



يفحص جيش الدفاع فيما اذا كان #حزب_الله الإرهابي قدم مساعدة لمحاولة التهريب.



تبذل قواتنا جهودًا واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية pic.twitter.com/x5j3HYiS5S — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 3, 2021

وقال أدرعي:

"خلال عملية الاعتقال، تم القبض على 15 مسدس و36 كيلو غرام من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو مليوني شيكل".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يفحص جيش الدفاع فيما إذا كان حزب الله اللبناني قدم مساعدة لمحاولة التهريب"، مضيفا: "تبذل قواتنا جهودًا واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية".