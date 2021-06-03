عبر سفارتها في الأردن... قطر تحذر من عمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني أو الإنترنت

حذرت سفارة دولة قطر لدى الأردن، اليوم الخميس، من عمليات الاحتيال التي تتم عن طريق البريد الإلكتروني، أو على شبكة الإنترنت، بدعوى أنها صادرة عن دولة قطر أو سفارتها في عمّان.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة القطرية في عمّان تغريدة جديدة له على "تويتر"، اليوم الخميس، أكد من خلاله أن "هناك مراسلات متنوعة تعمم عن طريق البريد الإلكتروني، أو على شبكة الإنترنت، تدعي زيفا أنها صادرة عن دولة قطر أو سفارة دولة قطر أو أي جهة تنوب عنها".

وأفادت السفارة القطرية في عمّان بأن الهدف من وراء ذلك، هو الاحتيال بالحصول على المال، أو الحصول على معلومات بنكية أو شخصية، داعية إلى توخّي الحيطة والحذر، وإبلاغ الجهات المختصّة في الأردن لمن تعرّض لعمليات النصب.

وأشارت السفارة إلى أنها لا تتقاضى أي رسوم في أي مرحلة من مراحل طلب الفيزا، أو المقابلات الشخصية أو التقدم للوظائف، ولا تطلب أي معلومات متعلّقة بالحسابات المصرفيّة أو أيّ معلومات بنكيّة أخرى، فضلا عن كونها لا تقدم الجوائز أو الأموال أو المكافآت.

وأوضحت السفارة القطرية في العاصمة الأردنية، عمان، أنه في حال توفر وظائف في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن مشاريع بطولة كأس العالم في قطر 2022، ستكون مدرجة على الموقع الرسمي. www.qatar2022.qa