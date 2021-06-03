أمير قطر يلقي كلمة في منتدى سان بطرسبورغ حول الشراكة مع روسيا

يشارك أمير قطر تميم بن حمد، غدا الجمعة، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسيلقي كلمة عبر "الفيديو كونفرنس" حول الشراكة مع روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "الأمير تميم سيشارك غدا الجمعة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات".

سمو أمير البلاد المفدى يشارك غدا الجمعة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021)، بمشاركة رئيس روسيا الاتحادية، وعدد من أصحاب الفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات.#قناhttps://t.co/XkoHfLIv7e pic.twitter.com/3wFPNo7LmX — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 3, 2021

وأضافت أن "أمير قطر سيلقي كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الرئيسية للمنتدى".

وأوضحت أن "الكلمة ستتناول الشراكة بين قطر وروسيا في مختلف المجالات، خاصة في الاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى رؤيته للتعاون الدولي في اقتصاد ما بعد جائحة كورونا المستجد، وسبل تجاوز آثارها".

ويحضر المنتدى الذي يعقد خلال 2-5 يونيو/حزيران 2021 في سان بطرسبورغ عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء ورؤساء الشركات من روسيا والعالم.