الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين إثر كمين شمال الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، وقوع قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" اليمنية، في عملية لقواته في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن القوات المسلحة اليمنية، أن "مجاميع من الحوثيين حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر الخنجر شمال مدينة الحزم (مركز محافظة الجوف)، إلا أن قوات الجيش كانت ترصد تحركاتها وأوقعتها في كمين".

وأضافت أن "الكمين المحكم أسفر عن سقوط غالبية مجاميع الحوثيين بين قتيل وجريح".

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل 19 مسلحًا من الحوثيين وإصابة آخرين، خلال معارك في جبهة الخنجر شمال مدينة الحَزم مركز الجوف.

وتشهد محافظة الجوف منذ سيطرة جماعة الحوثيين، في الأول من آذار/ مارس العام الماضي، على مدينة الحَزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، معارك كرٍ وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دوليًا، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.