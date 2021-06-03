تسجيل
19:31 GMT03 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سد النهضة، إثيوبيا 3 يناير 2021

    "قناة جونقلي"... هل تقلل من الآثار السلبية لسد النهضة على مصر؟

    © AP Photo / Elias Asmare
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048524466_0:250:3084:1984_1200x675_80_0_0_765f4f9cc532322bed3d7fa0b46e46b6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106031049151823-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F/

    مع اقتراب موعد الملء الثاني لسد النهضة الذي حددته إثيوبيا بعد فشل كل المساعي السلمية، يجري الحديث اليوم عن بدائل لتأمين الموارد المائية المصرية ومن بينها مشروعات متوقفة منذ عقود مثل قناة "جونقلي".

    هل تنجح مصر في تعويض النقص المتوقع في حصتها المائية  نتيجة ملء سد النهضة الإثيوبي من روافد أخرى؟

    عمرو موسى
    © AP Photo / Alessandro della Valle
    عمرو موسى: سد النهضة عنوان فرعي في خطة كبيرة
    في البداية يقول الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع الموارد المائية في وزارة الري المصرية سابقا، إن مشروع قناة جونقلي هو أحد المشروعات المصرية- السودانية الواردة في اتفاقية 1959 بين مصر والسودان والتي تم توقيعها لأجل إنشاء السد العالي، وشملت الاتفاقية ثلاثة مشروعات "قناة جونقلي- تحويلات بحر الغزال- وقناة مشار" لاستقطاب جزء من الفواقد المائية في مناطق المستنقعات الموجودة في جنوب السودان".

    ثلاث مشروعات

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه من المفترض أن يكون الإيراد المائي للمشروعات الثلاث 18 مليار متر مكعب من المياه، نصف الكمية لمصر والنصف الآخر لشطري السودان (شمال وجنوب)، وهذه المشروعات من المفترض أنها لزيادة الإيراد المائي لمصر والسودان لعمل مشروعات تنموية في وقتها، وتوقف المشروع نتيجة للظروف الأمنية التي كانت موجودة في جنوب السودان قبل الانفصال منذ العام 1983، بعد أن تم حفر ما يقارب 80 في المئة من قناة جونقلي والتي يبلغ طولها 360 كم.

    الاستقرار الأمني

    وأشار مطاوع إلى أنه، رغم انفصال جنوب السودان، لا تزال الأوضاع الأمنية غير مستقرة حتى الآن، وأي مشروع مائي يتطلب أن يكون هناك نوع من الاستقرار الأمني في المنطقة للحفاظ على أرواح العاملين والمعدات بالمشروع، وفي حال الرغبة في استكمال تلك المشروعات فإن الأمر يتطلب سنوات.

    وحول ما إذا كانت تلك المشروعات تخفف من آثار سد النهضة على مصر، قال الرئيس السابق لقطاع الموارد المائية، إن الملء الثاني للسد حسب النوايا الإثيوبية سوف يتم البدء فيه خلال شهر تقريبا، في الوقت الذي تحتاج المشروعات السابقة إلى سنوات، مشيرا إلى أن هناك بعض التصريحات تتحدث عن عدم تأثر مصر بالملء الثاني، هذا الأمر لا يعني إهمال السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني.

    الفواقد المائية

    ويرى مستشار وزير الري المصري الأسبق وخبير الموارد المائية الدكتور ضياء الدين القوصي، أن السودانيين الجنوبيين يرفضون فكرة استقطاب الفواقد المائية، حيث يظنون أن البرك والمستنقعات التي لديهم هى السبب في سقوط الأمطار، وهو أمر غير حقيقي وغير علمي، علاوة على هناك بعض الدول تسيطر على الأمور في الجنوب السوداني وينشرون لديهم المخاوف من مصر.

    وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن تلك المشروعات عملية وواقعية، وقد بدأنا في قناة جونقلي منذ سنوات، لكن عدم واقعيتها تكمن في عدم تفهم جنوب السودان للأمر ومخاوفهم من مصر نتيجة بعض الدسائس.

    التدخل الخشن

    وحول الإيراد المائي من المشروع قال القوصي، إن إيراد المياه قد يصل إلى 20 مليار تستفيد منه الدول الثلاث، علاوة على توفير آلاف الأفدنة الزراعية نتيجة تجفيف البرك والمستنقعات، ورغم التصريحات عن التعاون بين مصر وجنوب السودان، إلا أن جوبا تريد الحصول فقط على مصالحها دون أن تقدم شىء، وأرى أنه لم يتبق شىء لحل أزمة سد النهضة سوى التدخل "الخشن"، ليست هناك حلول أخرى، فقد تمت تجربة كل الحلول السياسية والدبلوماسية، ويبدو أن أبي أحمد يريد من وراء التصريحات التغطية على الأوضاع الداخلية في إثيوبيا.

    قناة جونقلي

    دعا عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، السلطات المصرية إلى استكمال مشروع قناة جونقلي على النيل الأبيض بدولة جنوب السودان بما يحقق الاستفادة من كميات المياه المهدرة في منطقة المستنقعات واستغلالها لزيادة إيراد نهر النيل في مصر والسودان.

    وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب قبل يومين، صرح عمرو موسى باطمئنانه إلى التحركات المصرية للتعامل مع نقص الموارد المائية وتهديد سد النهضة الإثيوبي، داعيا في الوقت نفسه إلى إنهاء ظاهرة الري بالغمر والبحث عن بدائل للمحاصيل الشرهة للمياه، مشيدا كذلك بالاتجاه إلى تحلية مياه البحر.

    وشدد عمرو موسى على خطورة قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر لا تعدم الأوراق فيما يتعلق بتهديد يمس أمنها المائي، داعيا إلى التعامل مع التعنت الإثيوبي في إطار النزاع على المصالح، قائلًا: "إذا لجأت إثيوبيا إلى الإضرار بالمصالح المصرية، فإن مصر ستلحق ضررا مماثلا بالمصالح الإثيوبية".

    انظر أيضا:

    مبعوث أمريكي يزور السعودية وقطر والإمارات وكينيا لبحث أزمة سد النهضة
    الخارجية السودانية: وجدنا تضامنا كبيرا من دول غرب أفريقيا بشأن سد النهضة
    "إثيوبيا غيرت موقفها فجأة"... السودان يتحدث عن "مخاطر فادحة" لـ"سد النهضة"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    وانغ تيانتشانغ، 78 عامًا، يسقي شجرة مزروعة على حافة صحراء غوبي في ضواحي وووي، مقاطعة غانسو، الصين، 15 أبريل 2021
    السور الأخضر العظيم... كيف تحارب الصين ظاهرة التصحر
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة إنستغرام
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة "إنستغرام"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك