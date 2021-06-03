الدفاع اليمنية تعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" في غارات جوية للتحالف بمأرب

قالت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن ألحق، يوم الخميس، خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر غارات جوية في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع وزارة الدفاع "26 سبتمبر"، أن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية، خلال الساعات الماضية، تجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهة الكسّارة (غرب مأرب)، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصرهم، وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة لهم".

في المقابل، أفاد تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 5 غارات على مديريتي صرواح ومدغل غرب وشمال غربي مأرب، دون الإشارة إلى طبيعة الأهداف التي طالها القصف أو حجم الخسائر الناجمة عنه.

ويشهد اليمن، منذ 2014، معارك طاحنة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا، والمسنودة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية؛ وبين جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وأودى الصراع المستمر منذ أكثر من 6 أعوام في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.