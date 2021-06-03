إطلاق نار مكثف تجاه طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء غزة

أفاد مراسل "سبوتنيك" في قطاع غزة بأن الفصائل الفلسطينية أطلقت، صباح اليوم الجمعة، النار بشكل مكثف تجاه طائرات إسرائيلية مسيرة حلقت على مستوى منخفض في سماء القطاع.