وزير المالية السعودي يتحدث عن 55 مليار دولار نواتج خصخصة 160 مشروعا

وبحسب تصريحات نقلتها جريدة عكاظ السعودية، أكد الجدعان أن 160 مشروعا في 16 قطاعا ستتم خصخصتهم، لافتا إلى أن العملية تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وعن تفاصيل المستهدفات من هذه الخصخصة، أوضح الجدعان أن الهدف هو تأمين قرابة 55 مليار دولار أمريكي، منها 16.5 مليار كشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تصريحات وزير المالية السعودي جاءت على هامش افتتاحه أمس مؤتمر "حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين: التمويل المستدام للبنية التحتية من أجل الانتعاش الاقتصادي"، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييل فرانكو.

ودعا الجدعان القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وكشف الوزير السعودي أن بلاده أعدت بوصفها تتولى رئاسة مجموعة العشرين، تقريرا بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون مع المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول في البنية التحتية، لافتا إلى أن قادة دول المجموعة وكذلك وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، رحبوا به.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية عضو في اللجنة الثلاثية "الترويكا" لمجموعة العشرين، وأن مؤتمر «حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين» الذي تنظمه الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونادي المستثمرين طويل المدى "دي 20" تقام فعالياته عبر الوسائل التقنية.