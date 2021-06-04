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    مطار الجزائر الدولي هواري بومدين 2020

    الجزائر... بيع 90% من تذاكر رحلات طيران الإياب

    RYAD KRAMDI
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    أفادت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بأنه تم بيع ما يزيد عن 90 بالمائة من تذاكر رحلة الإياب عبر المنصة الإلكترونية.

    الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
    © AFP 2021 / RYAD KRAMDI
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    ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن أمين أندلسي، المكلف بالإعلام على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية، تصريحا أدلى به للقناة الأولى الجزائرية، قال فيه إنه كان هناك طلبا كبيرا على اقتناء التذاكر بعد الفتح الجزئي للرحلات الخارجية، خاصة وأن الشركة سطرت رحلات أسبوعية نحو تونس، تركيا، فرنسا، وإسبانيا. مشيرا إلى أن كل القادمين من الخارج إلتزموا بالبرتوكول الصحي الذي حددته الدولة لدخول أراضيها.

    وأوضح أدلسي قائلا: "في حال ما إذا نجحت هذه العملية سيكون في المستقبل فتح تدريجي آخر لعدة بلدان، خاصة وإن تم ملاحظة مدى الإلتزام بالبرتوكول الصحي الذي يجري في ظروف ملائمة جراء تناسق سلطات الجوية الجزائرية، وأيضا شرطة تسيير المطارات وشركة تسيير المطارات، والتي طبقت البرتوكول الصحي بالتزام كبير للتسهيل للجزائريين لدخول التراب الوطني".

    وفي وقت سابق، كشفت وزارة السياحة في الجزائر عن حجم الخسائر التي يتعرض لها قطاع السياحة، جراء جائحة كورونا.

    وقال المدير العام للسياحة في الوزارة موسى بن ثامر، إن كورونا تتسبب في خسائر تقدر بـ30 مليار دينار (227 مليون دولار) شهريا في القطاع.

    وأوضح المسؤول الجزائري أن أصحاب الوكالات السياحية سوف يتقدمون بجملة من الاقتراحات للوزارة من أجل تخفيف تداعيات وآثار وباء كورونا على نشاطهم.

    ومن جانبه، كشف رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر، برجي محمد لمين، عن أهم الاقتراحات التي رفعتها الوكالات بهدف الخروج من أزمة كورونا.

    وأوضح أن أهم هذه الاقتراحات هو منح قروض دون فوائد لوكالات السفر، والإعفاء من الاشتراكات السنوية "كناص"، والإعفاءات الجبائية المتعلقة بالضرائب.

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