متحدثة: قطر لها خطها المستقل ولا تضاد بين علاقاتنا بأمريكا وروسيا أو أي دولة

قالت لولوة الخاطر، المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية إنه من المتوقع أن يتم توقيع 65 مذكرة تفاهم على الأقل بين قطر وروسيا في سياق منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الرابع والعشرين.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الشراكة القطرية مع روسيا قد لا ترضي الأمريكيين أو الأوروبيين الشركاء، أكدت أن لدولة قطر خطها المستقل، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "روسيا اليوم".

وتابعت: منذ زمن علاقاتنا الاستراتيجية بالولايات المتحدة لا تعني أبداً أن تأتي على حساب علاقات دولة قطر سواء بروسيا الاتحادية أو مع أي دولة من دول العالم، في النهاية هي علاقات تقوم على المصالح المشتركة ولا نجد أي تضاد بالمرة وهناك كثير من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو وتربطهم علاقات متميزة بروسيا فلا نجد أي تناقض بين الاثنين.

وكانت الخاطر أعربت في تصريحات سابقة يوم الثلاثاء، عن أملها بأن يشكل منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي فرصة لتعزيز العلاقات بين الدوحة وموسكو.

وانطلق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021، الأربعاء، ويستمر حتى الخامس من يونيو/ حزيران المقبل في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبوفوروم".

وتشارك قطر في نسخة المنتدى هذا العام كـ"دولة ضيف" بوفد كبير يضم نحو 500 شخص.

كما أشارت الخاطر إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيشارك في جلسة للمنتدى بعنوان "غرب آسيا وشمال أفريقيا: الطرق نحو السلام والازدهار"، لافتة إلى أنه "سيلتقى أيضا بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، للبناء على النقاشات حول المواضيع الثنائية وقضايا المنطقة"، إضافة إلى لقائه بعدد من رجال الأعمال الروس لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك.